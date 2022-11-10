وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 2.6 بالمئة، إلى حوالي 33383.02 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4 بالمئة، إلى حوالي 3900.712 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 5.5 بالمئة إلى 10932.80 نقطة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشر التضخم السنوي في أكتوبر تباطأ إلى 7.7 بالمئة، مقارنة مع 8.2 بالمئة في الشهر الماضي، وهو ما جاء أقل من التوقعات البالغة 8 بالمئة.

كما أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في أكتوبر، بنفس النسبة التي ارتفع بها في سبتمبر، لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة 0.6 بالمئة.