وارتفعت أسهم الهيئة 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش.

وكان إدراج شركة المرافق التي تقدر قيمتها بنحو 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي في وقت سابق من هذا العام هو الأكبر في الإمارة على الإطلاق، وجاء ضمن استراتيجية أوسع لطرح الشركات المرتبطة بالدولة لتعزيز الاستثمار والسيولة، فضلا عن تنويع موارد الاقتصاد.

ووفقا لبيان للهيئة، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 8.55 مليار درهم، بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات للأشهر التسعة الأولى 15 بالمئة.

وقالت الهيئة إن ارتفاع الطلب على الطاقة والمياه في دبي منذ بداية العام، والذي بلغ خمسة في المئة و6.4 بالمئة على الترتيب، كان من العوامل الرئيسية وراء الأداء المالي القوي الذي حققته.

وأوضحت في البيان أنها ستدفع بالنسبة لعام 2022 توزيعات أرباح لمساهميها بقيمة 8.23 مليار درهم، تتضمن توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم تُدفع في ديسمبر بمجرد الموافقة عليها. وتلتزم الشركة بتوزيعات أرباح قدرها 6.2 مليار درهم سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتمتلك الهيئة 70 بالمئة من شركة إمباور لأنظمة التبريد المقرر إدراجها في البورصة هذا الشهر بعدما جمعت 2.66 مليار درهم من طرحها العام الأولي.