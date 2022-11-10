ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم بنسبة 0.12 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن مجموعة الوقود والإنارة ارتفعت أسعارها في أكتوبر بنسبة 34.12 بالمئة، على أساس سنوي، والنقل 5.1 بالمئة، والإيجارات 4.48 بالمئة، والثقافة والترفيه 14.36 بالمئة، والصحة 7 بالمئة.

وعلى المستوى التراكمي، ارتفع متوسط التضخم في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.14 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة ست مرات هذا العام كان أولها في مارس بنسبة 0.25 بالمئة وآخرها 0.75 بالمئة في أكتوبر الماضي، من أجل التصدي لارتفاع معدل التضخم.