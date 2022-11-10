وقالت الشركة أن ارتفاع الأرباح بقيمة 1.03 مليار درهم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، يرجع بشكلٍ أساسي، إلى المكاسب التي تحققت جراء تخارج 50 بالمئة من حصة الأغلبية وأرباح القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في شركة الإمارات ديستريكت كولينج، والتي بلغت قيمتها 980 مليون درهم.

وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً وصل إلى 3.3 مليار درهم، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار" خالد بن كلبان: "إن الأداء القوي الذي ميّز الربع الحالي جاء نتيجة لقدرة المجموعة على إيجاد قيمة مضافة كبيرة من خلال عمليات تخارج مدروسة ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها دبي للاستثمار".

وتابع قائلا: "تماشياً مع إستراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد عالية للمساهمين تمت الموافقة على توزيع الأرباح المرحلية بنسبة 7.5 بالمئة خلال هذا الربع".