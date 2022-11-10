وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2022 قد قفزت بنسبة 100 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى حوالي 436 مليون دولار.

وقدمت مجموعة العربية للطيران خدماتها لأكثر من 3.9 مليون مسافر خلال الفترة ما بين يوليو و سبتمبر 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الـ 6 فى دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وذلك بزيادة قدرها 103 بالمئة، مقارنة بعدد المسافرين خلال الربع ذاته من العام الماضي، كما ارتفع معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – خلال الربع الثالث بنسبة 80 بالمئة.

وقالت العربية للطيران إنها حققت أرباحا صافية بلغت 867 مليون درهم بزيادة قدرها 242 بالمئة، خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 3.8 مليار درهم بزيادة قدرها 106 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما قدمت العربية للطيران خدماتها لأكثر من 9 ملايين مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الست بزيادة قدرها 118 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021 .. بينما بلغ معدل إشغال المقاعد نسبة مرتفعة وصلت الى 79 بالمئة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام أضافت العربية للطيران 10 طائرات جديدة إلى أسطول طائراتها مع توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 14 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا.