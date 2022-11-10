وبحسب بيان الشركة، سيتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.95 و 3.00 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم ستتراوح بين 2.9 و3 مليار درهم (حوالي 817 مليون دولار)، وتتراوح القيمة السوقية للأسهم بتاريخ هذا الإعلان بين 2.2 و 2.25 مليار درهم، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي بتاريخ 18 نوفمبر 2022 وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 29 نوفمبر 2022.

يتضمن النطاق السعري إجمالي نحو 254 مليون سهم، تمثل 25.32 بالمئة من رأس مال مجموعة تعليم، بسعر 2.95 درهم للسهم الواحد و إجمالي 250 مليون سهم، تمثل 25.00 بالمئة من رأس مال مجموعة تعليم، و بسعر 3.00 درهم للسهم الواحد.

تسعى المجموعة إلى زيادة رأس مالها بإجمالي 750 مليون درهم (204 مليون دولار). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال الطلبات المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط.

ويتكون الطرح بالكامل من أسهم جديده، وهي الأسهم المُصدرة حديثاً في المجموعة لزيادة راس المال، وتنوي المجموعة استخدام عوائد الطرح الصافية لتوسيع قطاع مدارسها (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

من جانبه، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم": "سيتم فتح باب الاكتتاب لجميع المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين ومجتمع مدرستنا من خلال شريحة أولياء الأمور والموظفين المؤهلين. وستساهم عائدات الطرح العام الأولي البالغة 750 مليون درهم في تمويل وتسريع عملية توسيع شبكة مدارسنا في الإمارات، وستتيح لنا فرص أكبر لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة وطموحة".

عملية الاكتتاب

هناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها:

الشريحة الأولى: سيتم طرح أسهم الشريحة الأولى وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار، ويتم تخصيص نسبة 10 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر ("أسهم الطرح") للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي.

الشريحة الثانية: سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. يتم تخصيص نسبة 88 بالمئة من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13

الشريحة الثالثة: سيتم طرح أسهم الشريحة الثالثة وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويتم تخصيص نسبة 2 بالمئة) من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين.

سيتم حجز نسبة 5 بالمئة من أسهم الطرح لصالح جهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.

وقالت الشركة إن فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة ستبدأ في 10 نوفمبر 2022، وتنتهي في 16 نوفمبر 2022 للشريحتين الأولى والثالثة، وفي تاريخ 17 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.

يذكر أنه تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، كمديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.