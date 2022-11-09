وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.03 بالمئة إلى 32818.30 نقطة. كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.87 بالمئة عند 3794.07 نقطة، وتراجع ناسداك المجمع بنسبة 1.3 بالمئة إلى 10477.68 نقطة.

وبدأت النتائج الأولية في الظهور بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي يمكن أن تؤذن بعهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن.

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

والجمهوريون الأوفر حظا إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بعض الولايات المتأرجحة.