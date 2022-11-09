وحقق الجمهوريون مكاسب متواضعة في انتخابات التجديد النصفي في مواجهة أداء أفضل من المتوقع للديمقراطيين، مما أضفى بعض الضبابية على ملامح تشكيل الكونغرس الأميركي ومستقبل أجندة الرئيس جو بايدن.

وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الخميس ستحفز مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة في العام المقبل في محاولة للحد من التضخم أو ما إذا كان بإمكانه تخفيف سياسته النقدية المشددة.

وتراجع الدولار من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الأسابيع الأخيرة حيث عمل المستثمرون على جني الأرباح بعد ارتفاع استمر لأشهر مع تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوشك على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما سيؤدي بالتبعية إلى تعزيز الدولار.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.004 دولار، بينما ارتفع الدولار 0.34 بالمئة مقابل الين الياباني.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.24 بالمئة إلى 1.1393 دولار، بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وسط قلق المستثمرين من عدم قدرة العملة على اختراق حاجز 1.16 دولار في اليوم السابق.

وهبطت عملة إف.تي.اكس المشفرة (إف.تي.تي) 15 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ عامين عند 4.609 دولار في حين نزلت بتكوين 5.74 بالمئة إلى 17631 دولارا، على مقربة من أدنى مستوى لها منذ عامين الذي بلغ 17038.32 دولار أمس الثلاثاء.