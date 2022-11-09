وقال بيرول لوكالة رويترز على هامش مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر "تلك الدول (من منتجي النفط) اتخذت في الماضي قرارات ساعدت في تهدئة أسواق النفط... (لكن) هذا القرار قد يفرض مزيدا من الضغوط الصعودية على التضخم ويضعف الاقتصاد العالمي".

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وسط مخاوف بشأن تحديات كورونا في الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للخام في العالم، وارتفاع المخزونات الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 94.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 88.15 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.