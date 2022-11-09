وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 94.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 88.15 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، في حين قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.

وفي الأسبوع الماضي، علقت الأسواق آمالها على مضي الصين نحو تخفيف قيود كوفيد-19، لكن في بداية الأسبوع الجاري قال مسؤولو الصحة إنهم ملتزمون بنهج صارم لاحتواء العدوى.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، مع مطالبة السلطات للملايين من سكان مركز التصنيع العالمي بإجراء اختبارات كورونا الأربعاء.

وفي مؤشر آخر على تراجع الطلب، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 2.6 مليون برميل، مقابل توقعات محللين بانخفاضها 1.1 مليون.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير، ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا.