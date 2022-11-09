وأضافت أن السوق، الذي أعلن عنه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر، يهدف إلى "تعزيز تمويل المشروعات الخضراء المخفضة للإنبعاثات الكربونية في قارة أفريقيا".

وتزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بما يعرف بتسعير الكربون، وهو أحد الأدوات التي تسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتتيح ما يعرف بشهادات أو عقود الكربون لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه يُنتج أكثر من الحد المسموح له.

ويجري تداول هذه الشهادات الكربونية في بعض الدول، على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات المالية.

ويوم الأحد الماضي، وقعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاقا مع البنك الزراعي المصري، وشركة "ليبرا كابيتال"، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.