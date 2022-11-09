وقالت "أماك" في بيان للبورصة السعودية، الأربعاء، إن الرخصة تسمح لها بالكشف عن الذهب والفضة في مساحة إجمالية 82.84 كيلو متر مربع، وإن مدة الرخصة 5 سنوات.

وستقوم الشركة بالقيام بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة المحددة للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

وتبدي السعودية اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، ضمن خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات، وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مطلع هذا الشهر، أن المملكة تخطط لطرح أكثر من عشر رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين.

وأضاف "لدينا استراتيجية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار لقطاع التعدين، وهذه ليست سوى البداية".

وأوضح الخريف أن الحكومة تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) مع كميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.