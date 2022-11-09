وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة أثمرت عن تقليص الأسهم المتاحة للاكتتاب في شريحة المستثمرين المؤهلين من 1.9 مليار سهم، إلى 1.7 مليار سهم.

واستنادا إلى النطاق السعري المعلن سابقا، والذي يتراوح بين 1.31 و1.33 درهم للسهم، فإن شريحة المكتتبين الأفراد ستتراوح حاليا بين 393 و399 مليون درهم (107 و109 مليون دولار)، ما يمثل 15 بالمئة من إجمالي حجم الطرح.

وبحسب البيان، فإن حجم الطرح سيظل كما هو ليمثل 20 بالمئة من إجمالي رأس مال "إمباور"، حيث سبق أن رفعته إلى هذه النسبة، الجمعة، بعد أن كان مخططا طرح 15 المئة فقط، مع الإقبال الكبير من المستثمرين.

وعقب طرح 20 بالمئة من الشركة، للاكتتاب العام، ستحتفظ هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على حصة نسبتها 56 بالمئة، في الشركة، فيما تحتفظ شركة "الإمارات باور" بنسبة 24 بالمئة من رأس مال الشركة.

وبحسب البيان فقد أغلقت الشركة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات يوم 7 نوفمبر، وللمستثمرين المؤهلين في 8 نوفمبر. ومن المتوقع إدراج "إمباور" في سوق دبي المالي في 15 نوفمبر الجاري.

و"إمباور"، التي تأسست في 2004، رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في دبي هذا العام في برنامج يهدف إلى تعزيز اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.