وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن مدة التمويل خمس سنوات والهدف هو "دعم وتعزيز رأس المال العامل والكفاءة المالية".

تأسست شركة "كيان" في عام 2007، وهي شركة مدرجة في البورصة السعودية، وتعمل في مجال إنتاج الكيماويات، والبوليمرات والمنتجات المتخصصة، ويعتبر مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات من أكبر المجمعات في العالم ويقع في مدينة الجبيل الصناعية.

وكانت الشركة حققت صافي خسائر بنحو 812 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل نحو 667 مليون ريال أرباح في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما عزته الشركة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة الى ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة.