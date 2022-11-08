وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الـ 19 "نرى أمورا كثيرة تشير إلى انكماش في النشاط الاقتصادي هذا الشتاء في الأشهر المقبلة...التضخم في منطقة اليورو قفز إلى 10.7 بالمئة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى العمل معا لتحسين أدائنا لأسباب ليس أقلها أننا نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة لبعض الوقت في المستقبل".

وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال رئيس مجموعة اليورو باسشال دونوهو إلى أن "الجميع يعرف منذ بعض الوقت أن الاقتصاد في منطقة اليورو يتباطأ".

ولفت إلى أن المفوضية الأوروبية قد كانت تتوقع نموا بنسبة 2.3 بالمئة لعام 2023 قبل اندلاع الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أحدث رقم للنمو في منطقة اليورو في أكتوبر هو 0.5 بالمئة.

وأضاف "سنحصل على مزيد من التفاصيل حول توقعات النمو من المفوضية عندما تنشر توقعاتها في نهاية الأسبوع".

وقال إن الصورة الأوسع للتضخم والاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي ستؤثر في البنوك الأوروبية والقطاعات المالية فيها على نطاق واسع وأضاف "نحن بحاجة إلى الحفاظ على سياسات سليمة ومواصلة رصدنا الدقيق".

وتابع أنه وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فقد أنفقت حكومات منطقة اليورو بشكل جماعي حتى الآن حوالي 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو على دعم الطاقة لهذا العام أي حوالي 200 مليار يورو.