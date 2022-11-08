وأوضحت الشركة المطورة لجُزر على شكل نخلة قبالة ساحل دبي إن التمويل جاء من مجموعة تضم ثلاثة بنوك محلية، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي.

وتشمل الصفقة إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم وتمويل إضافي بقيمة ستة مليارات درهم من مجموعة البنوك.

وتعتزم نخيل، المملوكة للحكومة، تطويل جزر صناعية أخرى ضمن مشروع جزر دبي، الذي كان يعرف من قبل باسم جزر ديرة، تشمل خمس جزر بمساحة كلية 17 كيلومترا مربعا.

وقال متحدث باسم نخيل إن هذه التعاملات تعزز مركز الشركة المالي وتعكس ثقة المؤسسات المصرفية في التركيز الاستراتيجي الجديد لها.

وازدهر سوق العقارات في دبي في النصف الأول من هذا العام مع إقبال المستثمرين، وكان الروس من بين أكبر خمس فئات من المستثمرين، إذ استفادت دبي من تدفق الثروة في أعقاب العقوبات الغربية على روسيا.

وقالت شركة الاستشارات العقارية بترهومز في تقرير في يوليو إن النصف الأول شهد زيادة في حجم صفقات العقارات السكنية بنسبة 60 بالمئة مع زيادة 85 بالمئة في قيمة العقارات المباعة.

وبدأ سوق العقارات في دبي في التعافي من التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2020 في أوائل العام الماضي، مع تهافت المشترين على الوحدات الفاخرة بعد أن خففت الإمارة قيود مكافحة جائحة كورونا بشكل أسرع من معظم المدن في العالم.