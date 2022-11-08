وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الخميس.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

‭‭و‬‬يركز المستثمرون أيضا على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي تجري في وقت لاحق الثلاثاء وستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس، ويمكن أن تحفز التحركات في جميع الأسواق.

تحركات الأسعار

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1669.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 بالمئة إلى 1672.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 20.56 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 975.19 دولار والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1887.17 دولار للأونصة.