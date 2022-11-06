وقال عرقاب، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه من المنتظر أن تصل مداخيل الجزائر من المحروقات إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة 45 بالمئة عن العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

واستفادت الجزائر بقوة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزادت صادراتها من الطاقة في ظل أزمة نقص الغاز في القارة الأوروبية بسبب وقف الإمدادات الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وعن واردات المواد البترولية، قال عرقاب، إنها تراجعت بنسبة 18 بالمئة، "نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل و تحسين أداء المصافي".