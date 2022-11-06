ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 نوفمبر.

ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في ذلك تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.

وقال دودن لشبكة "سكاي نيوز": "صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة... ولكن يتعين أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، للأسف، قرارات أكثر صعوبة بكثير في بيان الخريف".

وأضاف أن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.

وكان سوناك، الذي فاز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة عقب استقالة ليز تراس، قد تعهد بالخروج ببريطانيا من الأزمة الاقتصادية العميقة وإعادة بناء الثقة في السياسات.