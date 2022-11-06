يأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

كان مشروع مصفاة الزور مخططا منذ عقد من الزمن ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة "كيبك"، إن مصفاة الزور توفر الوقود بمعايير بيئية عالية لتلبية الطلب على الطاقة في السوق المحلي، كما أنها منفذ لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة، بالإضافة إلى توفيرها منتجات تكرير أخرى للتصدير إلى الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أن الشركة بدأت اليوم تشغيل المرحلة الاولى بالمصفاة، وستليها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المرحلة الثانية والثالثة وصولا إلى التشغيل بالطاقة التكريرية القصوى.