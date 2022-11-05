وأضاف إيفانز، في مقابلة مع رويترز: "من الآن فصاعدا، لا أعتقد أن عمليات رفع الفائدة ستكون استباقية، أعتقد أن الفيدرالي يبحث عن المستوى الصحيح من تقييد السياسة النقدية".

وكان الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة، الأربعاء الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي بهذا القدر، والسادسة منذ مارس، فيما يعتبر أسرع وتيرة تشديد للسياسة النقدية منذ عقود.

ويهدف المركزي الأميركي من هذا الرفع المتسارع للفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض من أجل إبطاء النمو الاقتصادي، لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد وصانعو السياسة النقدية أن على الفيدرالي أن يتراجع عن هذه الوتيرة الحادة في زيادة أسعار الفائدة، والتحول إلى زيادات أقل، حتى يتجنب وقوع الاقتصاد الأميركي في الركود.

وقال إيفانز إن الفيدرالي الأميركي سيكون بحاجة إلى رفع الفائدة إلى مستوى أعلى قليلا من نطاق 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة والذي توقعه سابقا مع باقي زملائه في البنك المركزي.