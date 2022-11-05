وقالت الحكومة في بيان إن الاستراتيجية تستهدف الاستحواذ على ثمانية بالمئة من سوق الهيدروجين عالميا، مضيفة أن "مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم".

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025… ستتيح الاستراتيجية أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون".

وقعت مصر، التي تستضيف مؤتمر المناخ هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربونية.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، تهدف إلى زيادة زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20 بالمئة عام 2022.