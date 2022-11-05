وسيكون حجم الطرح الجديد ملياري سهم عادي، مما يشير إلى حجم طرح جديد يبلغ 20 بالمئة من رأس المال وارتفاعا من 15 بالمئة.

وسيجري رفع شريحة المستثمرين المؤهلين من مليار و400 مليون إلى مليار و900 مليون سهم عادي.

وستظل شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير.

كما ستظل فترة الاكتتاب للشريحة المطروحة في الإمارات وكذلك شريحة المستثمرين المؤهلين دون تغيير، وستغلق في السابع والثامن من نوفمبر على الترتيب.

وتشهد منطقة الخليج طفرة في عمليات الطرح العام الأولي مع تشجيع حكومات السعودية وأبوظبي ودبي لبرامج الإدراج التي تقودها الدولة، للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والندرة النسبية لهذه العروض في الأسواق الأخرى.

وإمباور رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في دبي هذا العام في برنامج يهدف إلى تعزيز اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.