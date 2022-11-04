وأوضح أردوغان في خطاب أمام رجال أعمال في إسطنبول "في اتصالي الهاتفي مع فلاديمير بوتين، قال (دعونا نرسل هذه الحبوب إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان مجانا) واتفقنا على ذلك".

يأتي تصريح أردوغان بعدما استأنفت موسكو الأربعاء مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي تم إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، منهية بذلك أربعة أيام من عدم التعاون استمر خلالها تدفق الصادرات من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف أردوغان: "اتفقنا على مناقشة الأمر على نطاق أوسع خلال قمة مجموعة العشرين" المقرر عقدها في منتصف نوفمبر في إندونيسيا.

وقال بوتين هذا الأسبوع إنه حتى لو انسحبت روسيا من الاتفاق مرة أخرى، فإنها ستعوض الكمية الكاملة من الحبوب المخصصة "للدول الأكثر فقرا" من مخزونها وبالمجان.

وأعربت موسكو، السبت، عن استعدادها لتقديم 500 ألف طن من الحبوب مجانا إلى الدول الفقيرة في الأشهر المقبلة، بمساعدة تركيا.

وسمحت اتفاقية الحبوب التي تنتهي في 19 نوفمبر، بتصدير 10 ملايين طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى منذ الأول من أغسطس، ما خفف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.