افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في أكتوبر، لكن الارتفاع الطفيف في معدل البطالة دعم الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 263.76 نقطة تعادل 0.82 بالمئة عند الفتح إلى 32265.01 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 47.09 نقطة أو 1.27بالمئة إلى 3766.98 نقطة.
أما المؤشر ناسداك المجمع فزاد 205.20 نقطة أو 1.98 بالمئة إلى 10548.14 نقطة عند بدء التداولات.