افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في أكتوبر، لكن الارتفاع الطفيف في معدل البطالة دعم الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل.