وفي تعاملات نهاية الأسبوع، ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي (FADX15) بنحو 1.06 بالمئة إلى 10454.94 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة 2.524 تريليون درهم.

وتشهد أبوظبي ودبي فورة في الطروحات العامة الأولية وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء الأسهم، وشهدت أبوظبي دخول شركات جديدة للسوق كان أخرها "بيانات" و"برجيل".

وارتفع سوق دبي المالي، خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 3350.47 نقطة.