وساعد تحسن معنويات المستثمرين بعد التقارير الواردة عن أن الصين قد تخفف من إجراءاتها الصارمة لمكافحة كوفيد على استعادة اليورو والإسترليني بعض المكاسب كما ساهم في ارتفاع اليوان الصيني بشكل حاد.

وصعد اليورو في أحدث التعاملات 0.24 بالمئة إلى 0.9772 مقابل الدولار بعد أن ارتفع نحو 0.54 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.1228 مقابل الدولار بعد أن قلص أيضا المكاسب التي حققها في الجلسة الآسيوية.

ومع ذلك، تتجه العملة الأوروبية الموحدة للانخفاض 1.9 بالمئة خلال الأسبوع كما سجل الإسترليني تراجعا بنسبة 3.4 بالمئة في أدنى انخفاض لهما منذ الأسبوع الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار بشكل عام هذا الأسبوع بعد أن قال باول الأربعاء إن البنك المركزي الأميركي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم، مما دفع الأسواق إلى أن تأخذ في الاعتبار احتمالات زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية.

وستوفر بيانات التوظيف الأميركية، التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، أحدث مؤشر على صحة الاقتصاد الأميركي. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة 200 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة بزيادة قدرها 263 ألف وظيفة في سبتمبر.

وجاء الارتفاع في أسعار العملات والسلع الأولية وأسواق الأسهم الجمعة في أعقاب تكهنات وسائل الإعلام بأن الصين قد تخفف القيود التي تفرضها لمكافحة كوفيد-19 والتي تعيق النشاط الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنه لا يعلم بهذه التقارير الإعلامية.

وارتفع سعر اليوان الصيني في الخارج بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الآسيوية إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 7.2441 مقابل الدولار وبلغ 7.2689 في أحدث التعاملات.