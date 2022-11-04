وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر أنها ستقوم بالفعل بإيقاف عمليات التعيين في وظائف قطاع مبيعات التجزئة لديها، إلا أن عملية وقف التعيينات امتدت لتشمل بعض القطاعات الأخرى بالشركة.

وقالت بيث غاليتي، رئيسة الموارد البشرية في شركة أمازون، بالمذكرة، إن تقييد حركة التوظيف الجديدة يأتي نتيجة لتدهور التوقعات الاقتصادية بشكل عام، كما يأتي بعد أن قامت الشركة بحركة توظيف سريعة في الفترة القريبة الماضية.

وأضافت غاليتي أنها تتوقع أن يستمر التجميد في عمليات التعيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأشارj إلى أن الشركة ستواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية والأعمال، بهدف التحرك وفقا لما تراه منطقيا حسب الأوضاع المقبلة.

وقالت إن أمازون ستقوم بملء الشواغر التي قد تحدث إذا ما قرر العاملون فيها البحث عن بدائل جديدة، على الرغم من قرار وقف التعيينات المؤقت، كما أوضحت أن الشركة ستستمر في تعيين العاملين بشكل متزايد في بعض القطاعات الأخرى المستهدفة لديها.

وكان عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي قد زاد من وتيرة التوظيف لديه بقوة خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19، وذلك لمواكبة طفرة النمو التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية.

ومنذ تلك الفترة، هدأت وتيرة التوظيف لدى الشركة، بعد انحسار فيروس كورونا، وعودة المستهلكين إلى أنماط التسوق العادية والمتاجر الفعلية، وبالتالي لم تعد أعمال البيع بالتجزئة لدى أمازون تنمو بنفس الوتيرة كما حدث في السنوات الأخيرة.