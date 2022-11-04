كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة للشركة من 56 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 189 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة قدرها 237 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح المعدل للشركة 292 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 84 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت "فيرتيغلوب" إن إيرادات الشركة خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2022 ارتفعت لتصل إلى 3.97 مليار دولار، بزيادة قدرها 87 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 122 بالمئة لتصل إلى 2.0 مليار دولار، وبلغ صافي الربح المعدل للفترة نفسها إلى 1.10 مليار دولار بزيادة قدرها 203 بالمئة على أساس سنوي.

ويدعم الوضع النقدي القوي، أعلنت الشركة عن توجيهات الادارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 لا تقل عن 700 مليون دولار، أو 0.31 درهم إماراتي للسهم الواحد على أنيتم دفعها في أبريل 2023، مدعومة بمستويات الطلب ومركز الشركة التنافسي المتميز على منحنى التكلفة العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، أحمد الحوشي، "إن النتائج القوية خلال الربع الثالث جاءت مدفوعةً بارتفاع أسعار اليوريا والأمونيا، ومدعومة بتوازنات الأسواق المحكمة والتي عوضت انخفاض المبيعات الموسمي خلال الربع الثالث. لدينا سجل طلبات قوي تزامنا مع ارتفاع الطلب في أسواق الاستيراد الرئيسية، مما يمنحنا رؤية جيدة للربع الرابع من هذا العام خلال النصف الأول من عام 2023. ويدعم هذا الطلب القوي والمركز التنافسي للشركة على منحنى التكلفة العالمي والتدفقات النقدية الحرة رؤيتنا المستقبلية الجذابة لتوزيعات الأرباح، ونتوقع توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 لا تقل عن 700 مليون دولار، ليبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بأكمله 1.45 مليار دولار علي الأقل، بما في ذلك توزيعات الأرباح البالغة 750 مليون دولارعن النصف الأول لعام 2022 التي تم دفعها للمساهمين في أكتوبر 2022".

وأضاف " تعتزم شركة "فيرتيغلوب" مواصلة التركيز على التميز التشغيلي، مستفيدةً من منصتنا العالمية التنافسية،ومن سلاسل التوريد العالمية على أكمل وجه بالشراكة مع "أو سي آي" وذلك لتحقيق أعلى الأسعار لبيع منتجاتنا".

وتظل التوقعات لأساسيات أسواق الأسمدة النيتروجينية لشركة "فيرتيغلوب" مدعومة بانخفاض كميات المنتجات المعروضة فيالسوق واقتصاديات المزارع القوية وانخفاض مخزون الحبوب عالمياً مما يساعد على تحفيز استخدام الأسمدة النيتروجينية.

وتواصل الشركة دراسة مشاريع الأمونيا منخفضة الكربون التابعة لها، مما يتضمن إنشاء مصنع تجريبي في مصر لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا الخضراء.

وتعمل "فيرتيغلوب" - الشراكة الاستراتيجية بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة "أو سي آي" - على مواصلة تنفيذ استراتيجية الهيدروجين من خلال مشاريع للتوسع بتكاليف أقل من تكاليفها الاستثمارية عالمياً والاستفادة من فرص الطلب الناشئ على الأمونيا منخفضة الكربون كحل لإزالة الكربون من الصناعات التي تشكل حوالي 90 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الحالية.

وحققت الشركة مركزا نقديا صافيا قدره 644 مليون دولار كما في 30 سبتمبر بفضل الأرباح القوية وتوليد النقد 2022، مقارنة بصافي الدين البالغ 487 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2021 (نسبة صافي الدين للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.3 ضعف)، بما يدعم فرص النمو المستقبلية وتوزيعات الأرباح القوية.