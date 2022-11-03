وذكر كبير مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية عقب صدور بيانات البطالة الأميركية الأسبوعية في وقت سابق، الخميس: "لسنا في حالة ركود... تظل طلبات الحصول على إعانات بطالة عند مستوى منخفض تاريخي... الاقتصاد ينمو. إنه قوي. إنه يوفر فرص عمل".

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في ركود. وعبر بعض الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات أميركية، من بينها بنك غولدمان ساكس، مؤخرا عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى ركود العام المقبل.

وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) في وقت سابق "لا توجد اجتماعات أو أي شيء من هذا القبيل استعدادا لركود لأن... ما نراه الآن هو سوق عمل قوي".

وكانت وزارة العمل الأميركية، أعلنت الخميس، عن تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية رغم تباطؤ الطلب المحلي في ظل التحركات الحادة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة من أجل كبح التضخم.

وأوضحت الوزارة أن الطلبات المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر.

وجرى تعديل البيانات الخاصة بالأسبوع السابق لتظهر أن عدد الطلبات كان أعلى بألف طلب عما جرى إعلانه من قبل.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تكون طلبات الأسبوع الأخير عند 220 ألفا.