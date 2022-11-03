وبنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لكبح التضخم، وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لمعدلات الفائدة لتصل إلى 3 بالمئة من 2.25 بالمئة وهي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنحو 2 بالمئة ليصل إلى 1.1181 دولار عقب صدور قرار المركزي.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح هذه الزيادة بواقع 7 أعضاء مع القرار، و2 ضد القرار، إذ صوت أحد الأعضاء بزيادة قدرها 0.5 بالمئة بينما فضل عضو آخر زيادة قدرها 0.25 بالمئة

وسجل معدل التضخم في بريطانيا مستويات غير مسبوقة منذ نحو 40 عاما إذ ارتفع إلى 10.1 بالمئة.

وتوقع المركزي البريطاني أن يستمر النمو الاقتصادي في الانكماش، لمدة ثمانية أرباع متتالية، طوال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، إذ تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.

وبالنسبة للتضخم، توقع بنك إنجلترا أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.2 بالمئة بحلول الربع الرابع 2024، و0.8 بالمئة في الربع الرابع 2025.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل قوي، إذ تراجعت بيانات مديري المشتريات في شهر أكتوبر إلى أضعف مستوياتها منذ يناير عام 2021، عندما كان الاقتصاد غارقًا في الإغلاقات بسبب كورونا.

ومنذ الزيادة الأخيرة التي قام بها بنك إنجلترا في معدلات الفائدة خلال سبتمبر الماضي، واجه البنك اضطرابات سياسية ومالية في السوق في فترة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، والتي أعلنت عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، تصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه إسترليني (حوالي 52 مليار دولار) والتي أطاحت بها في نهاية المطاف.

وكانت السياسة تهدف إلى تجنب الركود وتحفيز النمو طويل الأجل في بريطانيا، ولكن بدلا من ذلك، فقد أثرت سلبًا على الجنيه الإسترليني وهبطت به إلى مستويات قياسية أمام الدولار، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم سوق السندات، وترتب عليه استقالة تراس.

وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع نطاق الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق 3.75 بالمئة إلى 4 بالمئة.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة بنفس المقدار الأسبوع الماضي لتبلغ 1.5 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون أن ترتفع الفائدة لدى بنك إنجلترا لتتراوح بين 3.5 بالمئة في ديسمبر إلى 4.75 بالمئة في مايو المقبل، وهي المستويات الأعلى منذ عام 2008.