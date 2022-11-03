ومن المقرر أن تنقضي مدة الاتفاق، والذي أبرم في شهر يوليو الماضي، في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه وقبل اتخاذ قرار بشأن التمديد، ستحتاج روسيا إلى إعداد تقييم شامل لفعالية الاتفاق.

ويفترض تجديد الاتفاق، والذي تم التوصل عليه وإبرامه بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في 19 نوفمبر الجاري.

وقال بيسكوف إن عودة موسكو "لا تعني" أنها ستقرر بالضرورة تمديد الاتفاق.

وأضاف أن روسيا وثقت بضمانات أوكرانيا بعدم استخدام الممر الانساني لأهداف عسكرية فقط لأن تركيا توسطت فيها، مشيدا بدور أنقرة في تأمين تلك الضمانات.

وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.

إلا أنها أعلنت عودتها للاتفاق مطلع نوفمبر الحالي.