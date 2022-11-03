وتأتي الخطوة في محاولة من ماسك لخفض التكاليف، بعد أن أتمم صفقة الاستحواذ على "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

ووفقا للتقرير، سيقوم المالك الجديد لموقع تويتر بإبلاغ الموظفين المتضررين الجمعة.

وذكرت بلومبرغ أيضا أن ماسك يعتزم عكس سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان، وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.

ونفى ماسك، في تغريدة، تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز أشار إلى أن ماسك يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر، لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر أن ماسك يخطط لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.

وبنهاية أكتوبر الماضي، وفي أول خطوة بعد إتمام استحواذه على "تويتر"، قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك إقالة القيادة العليا للشركة، التي اتهمها في وقت سابق "بتضليله".

وكان ماسك يرى أن قيادة الشركة ضللته بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، وهي مزاعم رفضتها الشركة، وذلك قبل إتمام عملية الاستحواذ.