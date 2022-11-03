وقال الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبسه في بيان "تؤكد نتائجنا القوية في الربع الثالث أن التحلي بالمرونة يولّد القدرة على التكيف... ونحن ماضون على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا لهذا العام".

إلا أن الشركة حذرت من أن ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة سيضران بالقوة الشرائية للمستهلكين في الأشهر المقبلة.

وذكرت أنها تتوقع أن تكون مبيعات العام بأكمله أقل قليلا مما كانت عليه في 2021.

ورغم انخفاض إجمالي المبيعات 9.5 بالمئة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، فقد قفزت إيرادات الشركة في الربع الثالث 35.3 بالمئة إلى 37.18 مليار يورو (36.49 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأرباح تبلغ 35.32 مليار يورو وفقا لتقديرات رفينيتيف.

وبلغت أرباح بي.إم.دبليو قبل احتساب الضرائب 4.1 مليار يورو، بزيادة 20 بالمئة على أساس سنوي، للتجاوز توقعات المحللين البالغة 3.4 مليار يورو.

كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 23 بالمئة إلى 3.18 مليار يورو مقابل 2.58 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.