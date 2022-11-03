ورفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، الأربعاء، وأعلن رئيس الفيدرالي جيروم باول أن الزيادات المستقبلية قد تكون أصغر، وقال إن "المستوى النهائي" لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا قبل ذلك.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لمعدلات الفائدة 1.5 بالمئة.

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 0.1 بالمئة تقريبا.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا بنسبة 2.1 بالمئة، وقاد سهم فلوتر إنترتينمنت الخسائر بعد أن أمرت هيئة الرقابة على الجرائم المالية في أستراليا بإجراء تدقيق لشركة سبورتسبت، أكبر شركة في البلاد للمراهنات عبر الإنترنت والتي تديرها فلوتر.