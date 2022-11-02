وأقرت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، كما قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس بنفس النسبة.

وقرر مصرف قطر المركزي، أيضا، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، على الإيداع وإعادة الشراء (الريبو) إلى 4.5 و4.75 بالمئة على الترتيب، وفائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة بداية من غد الخميس.

يذكر أن معظم العملات الخليجية ترتبط بالدولار، وهو ما يجعل البنوك المركزية تتبع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى حد كبير.

وفي سبتمبر الماضي، رفعت أغلب البنوك الخليجية معدلات الفائدة في أعقاب زيادة الفيدرالي الأميركي، بنحو 75 نقطة أساس، باستثناء الكويت التي قررت حينها الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية فقط، نظرا لربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار على عكس بعض الدول الخليجية التي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأميركي.