وقال الفيدرالي الأميركي في بيانه إنه سيستمر في رفع معدلات الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم، إلا أنه أشار إلى إمكانية تهدئة وتيرة رفع الفائدة في الفترة القادمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 331.87 نقطة أو بنسبة 1.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 32981.93 نقطة بحلول الساعة 18:06 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.03 نقطة أو بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3877.66 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 56.7 نقطة أو بنسبة 0.54 بالمئة إلى 10949.27 نقطة.

وتعتبر الزيادة في معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس هي الزيادة الرابعة على التوالي بنفس المقدار من قبل الفيدرالي الأميركي، والذي يحاول السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بأكبر اقتصاد في العالم.