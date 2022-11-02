وارتفع خام برنت 1.74 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 96.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1601 بتوقيت غرينتش، فيما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.95 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 90.31 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن تظل السوق مستقرة إلى حد ما قبل الإعلان التالي لاجتماع مجلس الاحتياطي في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) إذ من المنتظر أن يعلن زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة.

وأظهرت بيانات اتحادية انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت مخزونات البنزين بينما زادت مخزونات نواتج التقطير زيادة طفيفة قبيل موسم تزايد الطلب على وقود التدفئة.

ومازالت المخزونات الأميركية من معظم المنتجات منخفضة مما يثير قلق المحللين الذين يرون أن الإنهاء الوشيك للسحب من المخزونات الاستراتيجية الأميركية سيستبعد مصدرا للإمدادات مما يعني مزيدا من الشح في السوق.