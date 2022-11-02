وكان المساهمون أعلنوا زيادتها إلى 15 بالمئة من 10 بالمئة أمس الثلاثاء مبررين ذلك بوجود طلب قوي.

وتشهد منطقة الخليج طفرة في عمليات الطرح العام الأولي مع تشجيع حكومات السعودية وأبوظبي ودبي لبرامج الإدراج التي تقودها الدولة، للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والندرة النسبية لهذه العروض في الأسواق الأخرى.

وقال المصدران المطلعان إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن أسهم الشركة المملوكة لدبي. وأشار أحدهما إلى أن زيادة حجم الحصة أمر محتمل لكنه سيعتمد على رد فعل السوق وعلى القرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق الأربعاء.

وقال المصدر الثاني إن الصفقة تشهد طلبا قويا من داخل المنطقة وغيرها.

ولم ترد إمباور على الفور على طلب للتعليق.

وإذا طرحت إمباور 20 بالمئة من أسهمها فقد تجمع ما يصل إلى 2.66 مليار درهم (724.28 مليون دولار) في الاكتتاب استنادا إلى نطاق سعري استرشادي أُعلن يوم الإثنين. وسيُحدد السعر النهائي في التاسع من نوفمبر.

وأفاد المصدر الثاني بأن من المرجح أن يتم تسعير الطرح العام الأولي عند أعلى سعر ويتراوح ما بين 1.31 و1.33 درهم، نظرا للطلب القوي، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي.

وإمباور رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في دبي هذا العام في برنامج يهدف إلى تعزيز اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.