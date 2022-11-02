وذكرت وكالة رويترز أنه وفقا للحسابات المستندة إلى بيانات وزارة التجارة، قفز العجز التجاري لتركيا 430 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى ثمانية مليارات دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تزايد العجز.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تستهدف تركيا التحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم الارتفاع الحاد للتضخم وتدهور العملة. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية حول العالم إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.

وتشهد تكاليف الطاقة ارتفاعا كبيرا وسط مخاوف بشأن الإمدادات، والاضطرابات التي تشهدها السوق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.