وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش مع تحقيق سهم نوفو نورديسك لقفزة بنسبة 4.5 بالمئة مع رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله استنادا لمبيعات قوية لدواء السكري أوزمبك وإعلانها تحقيق أرباح أفضل من المتوقع.

وصعدت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.9 بالمئة وصعد قطاع البنوك 0.4 بالمئة قبل ما يتوقع أن يكون رابع رفع على التوالي من المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

لكن الاهتمام لا يزال منصبا على ما إذا كان المركزي الأميركي قد يخفف من تشديد السياسة النقدية.