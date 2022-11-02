وذكرت أمريكانا في إفصاح للجهات التنظيمية الأربعاء أن أديبتيو إنفستمنتس، وهي شركة استثمارية يشارك في ملكيتها رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية في دبي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ستطرح نحو 2.53 مليار سهم عادي تمثل 30 بالمئة من الشركة.

ويبدأ الطرح العام الأولي من 14 إلى 21 نوفمبر، للمستثمرين الأفراد في الإمارات والسعودية، ومن 14 إلى 22 نوفمبر للمؤسسات في كلا البلدين.

وأضافت أنه بعد الطرح العام لأسهمها، من المتوقع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية في السادس من ديسمبر أو حوالي ذلك التاريخ.

وقالت أمريكانا إنها تستهدف توزيع جزء من الأرباح بنحو 75 بالمئة من صافي ربح شركتها الأم في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، على أن تُدفع نقدا خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

وقالت أمريكانا إنها تخطط اعتبارا من 2023 فصاعدا‭ ‬لاعتماد سياسة توزيع أرباح سنوية، بحيث توزع ما لا يقل عن 50 بالمئة من صافي ربح الشركة الأم، مع "نية توزيع أي نقود غير مخصصة للأغراض العامة للشركة أو النمو أو نشاط الاندماج والاستحواذ".

كانت أعمال أمريكانا للمطاعم مملوكة ومشغلة سابقاً من قبل الشركة الكويتية للأغذية "الأمريكانا" تحت مظلة مجموعة أمريكانا الأوسع والتي كانت تشمل قطاعي المطاعم والأغذية. الطرح العام الأولي سيشمل أعمال شركة أمريكانا للمطاعم فقط.

من جانبه، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: "تمثل عملية الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) أول عملية طرح من نوعها في كلا السوقين، وأعتقد أن شركة أمريكانا للمطاعم هي الشركة الوحيدة حالياً القادرة على القيام بهذا النوع من الإدراج. يعد هذا وقتاً مميزاً لدعوة المستثمرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي للمشاركة، وذلك بفضل العوامل الاقتصادية و الديموغرافية القوية التي تدعم نمونا المتسارع".