وقالت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، الثلاثاء، إن إيراداتها في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار)، لترتفع بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي بأسعار صرف العملات الثابتة.

وأوضحت الشركة أن عدد المشتركين الإجمالي بلغ 162 مليون شخص، بزيادة 4 بالمئة عن العام الماضي.

وفي فترة 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت أرباح الشركة الصافية 7.35 مليار درهم (2 مليار دولار) بارتفاع نسبته 2 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات الشركة في 9 أشهر 39.3 مليار درهم (10.7 مليار دولار) لترتفع بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي بأسعار صرف العملات الثابتة.

وكانت شركة "إي آند" قد حققت أرباحًا صافية في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 2.4 مليار درهم (653.4 مليون دولار).