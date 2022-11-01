وأوضح هوكشتين في لقاء مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، إن الإمارات والولايات المتحدة حلفاء وشركاء أقوياء منذ فترة طويلة "لكن ما نقوله اليوم هو إننا سنضافر الجهود معا كقادة للمستقبل".

وأضاف أن البلدين سينفقان مع الشركاء 100 مليار دولار، "لأننا ندرك أنه للتمكن من تحقيق نتائج بعد 12 عاماً، نحن بحاجة اليوم إلى البدء بتسريع المسار نحو نشر هذه الطاقة".

ويشير الاتفاق المُوقّع الثلاثاء، حسب قوله، إلى أن الولايات المتحدة والإمارات سيعملان معا على الإسراع بنشر مصادر الطاقة النظيفة وبنشر الطاقة الهوائية والشمسية والجيوحرارية، بالإضافة إلى التعاون في البحث عن تطورات تقنية جديدة في الطاقة النووية.

وأشار أن أميركا والإمارات سيتعاونان في قطاع النفط والغاز بهدف إنتاج الطاقة مع بصمة كربونية أقلّ، مؤكدًا أن البلدين سيعملان على "إزالة الكربون من هذا القطاع".

وقال هوكشتين إنه على الرغم من كل المتغيرات في العالم، يبقى الثابت أمرا واحدا وهو أن الأزمة المناخية تزداد سوءاً، حسب تعبيره.

وقال إن قمة المناخ ستعقد في شرم الشيخ بمصر الأسبوع المقبل، وإن العالم يحتاج للبدء بالتخطيط لقمة المناخ الثامنة والعشرين هنا في الإمارات العام المقبل.

وأكد أن الولايات المتحدة تدعم كلياً استضافة الإمارات لقمة المناخ كما تريد العمل معها بشكل وثيق.