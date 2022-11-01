وطبعا غدا الأربعاء سيكون هناك قرار السياسة النقدية من الفيدرالي، وسط توقعات باتجاهه لرفع الفائدة 75 نقطة أساس.

في المقابل، صدرت مذكرات عدة من قبل أكبر المصارف الأميركية تشير إلى تباطؤ في رفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي في المرحلة المقبلة وخصوصاً مع بداية العام المقبل.

وسجل مؤشر الداو جونز الصناعي أفضل إغلاق شهري له منذ عام 1976 بمكاسب وصلت إلى 14 بالمئة، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فأقفل مرتفعاً بنسبة 8 بالمئة، ومؤشر ناسداك المركب سجل مكاسب بحوالي 4 بالمئة.

وبهذا تكون المؤشرات الثلاثة تفاعلت بقوة مع موسم نتائج الشركات التي كان فيها قطاع التكنولوجيا الخاسر الأكبر إذ سقطت أسهم عمالقة هذا القطاع ولكن رغم ذلك استطاعت الأسواق استيعاب كل هذه التحديات وأغلقت على هذه المكاسب القوية.

بالنسبة إلى أسعار الذهب فسجلت أقل مستوى منذ أسبوع بعد أن وصلت الى مستويات 1633 دولاراً وتتحرك الأسعار بقوة مع قرارات الفائدة بسبب تأثير الدولار الذي يعتبر اللاعب الأول في حركة أسعار المعدن الأصفر.

وعلى صعيد أسعار النفط ما زالت تسجل ارتفاعات ثابتة واستطاع خام برنت وخام غرب تكساس أن يسجلا مكاسب شهرية في أكتوبر هي الأولى منذ شهر مايو.

الفرق بين أسعار خام برنت وخام غرب تكساس في حدود 6 دولارات.

ونتابع الجولة ونصل إلى العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات والذي تراجع دون مستويات 4 بالمئة وهو المعني الأول بقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي غداً طبعاً بالإضافة إلى الدولار.

وعلى جبهة العملات، ما زال اليورو دون مستويات التعادل مع الدولار رغم المكاسب التي يسجلها اليوم بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني الذي نراه متماسكاً حتى الآن منذ وصول ريشي سوناك إلى رئاسة وزراء بريطانيا.

وما زال زوج الدولار والين الياباني دون مستويات 150 بعد التقلبات العنيفة التي تعرض لها الشهر الماضي.

أخيراً ورغم الهدوء الكبير في أسواق العملات المشفرة عادت أسعار البتكوين فوق 20 ألف دولار مع وجود تعاملات وتحركات مملة وباهتة في هذه الأسواق منذ عدة أشهر.