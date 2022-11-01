وتتأهب أسواق الأسهم العالمية لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.

ويتوقع المستثمرون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس على سعر الإقراض الأربعاء، لكن لا تزال هناك آمال بأن يعلن البنك الفيدرالي عن زيادة أقل عند 50 نقطة أساس في ديسمبر.

تحركات الأسهم

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهى أكتوبر عند أعلى مستوياته في أكثر من 6 أسابيع.

وارتفعت أسهم قطاعي النفط والغاز بنسبة 1.5 بالمئة مع صعود سهم بي.بي بنسبة 0.1 بالمئة إذ أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الثالث بواقع 8.15 مليار دولار متجاوزة التوقعات السابقة وعن عمليات إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقفزت أسهم توتال إنرجيز 2.4 بالمئة إذ دعم ارتفاع أسعار النفط القطاع بشكل أوسع.

وكانت شركتا بي.بي وتوتال إنرجيز من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي.