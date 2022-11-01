وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فاداكس 15" خلال شهر أكتوبر بنسبة 7.03 بالمئة أو ما يعادل 661.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10394.02 نقطة، فيما نما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 6.78 بالمئة ليبلغ مستوى 10412.25 نقطة ليسجل المؤشرين بذلك أعلى مستوي في تاريخهما.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع المالية بنسبة 7.57 بالمئة، والاتصالات 10.15 بالمئة والخدمات 32.78 بالمئة والصناعة 1.29 بالمئة والطاقة بنسبة 0.46 بالمئة، كما صعدت أسهم "العالمية القابضة" 13.2 بالمئة و"أبوظبي الأول" 0.2 بالمئة و"طاقة" 32.7 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 4.97 بالمئة و"موانئ أبوظبي" 10.3 بالمئة و"إي آند" 10.4 بالمئة و"الدار" 2.6 بالمئة.

في غضون ذلك، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم الإماراتية المدرجة من 2.781 تريليون درهم (حوالي 760 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي إلى 3.004 تريليون درهم (820 مليار دولار) في نهاية شهر أكتوبر الجاري، موزعة بواقع 2.432 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و572.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 34 مليار درهم خلال أكتوبر، منها 27.9 مليار في سوق أبوظبي و6.2 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 8.2 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 389 ألف صفقة.

وفى سوق دبي المالي، بلغ المؤشر العام مستوي 3331.76 نقطة مع صعود أسهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 3.1 بالمئة و"إعمار العقارية" 4.6 بالمئة و"تيكوم" 1.3 بالمئة و"سالك" 4.1 بالمئة.