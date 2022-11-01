وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولارا للذهب.

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدلا في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

تحرك الأسعار

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1641.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1642.20 دولار للأونصة.

ونزلت أسعار الذهب نحو 12 بالمئة منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأونصة في مارس في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأميركي الفائدة بوتيرة سريعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.50 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 932.99 دولار، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1865.40 دولار للأونصة.