وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.33 بالمئة إلى 27678.92 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة إلى 1938.50 نقطة.

ونزل سهم تويوتا 1.94 بالمئة وضغط على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض 25 بالمئة في أرباح الربع المنتهي في سبتمبر وقلصت هدف إنتاجها السنوي، في الوقت الذي تكابد فيه شركات صناعة السيارات ارتفاعا في تكاليف المواد ونقص مزمن في أشباه الموصلات.

على الجانب الآخر، قفز سهم جابان توباكو 8.73 بالمئة وتصدر الرابحين على المؤشر نيكي، بعد أن رفعت الشركة المصنعة للسجائر والمشروبات توقعات أرباحها السنوية.

وارتفع سهم باناسونيك هولدينجز 7.33 بالمئة على الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية للشركة 11 بالمئة في الربع الثاني، في الوقت الذي حققت فيه الشركة العملاقة أداء أفضل من توقعات المحللين.

وبات شبه يقين أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الأربعاء، لكن المستثمرين سيتطلعون لأي إشارات على الموعد الذي ربما يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي دراسة إبطاء وتيرة زيادات الفائدة في المستقبل.