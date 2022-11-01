وأفاد حاكم المركزي الأسترالي، فيليب لوي بعد اجتماع مجلس الإدارة، الشهري الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.

وقال لوي "مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".

وتوقع المركزي الأسترالي أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة، على أن يصل إلى ذروته عند 8 بالمئة بحلول نهاية العام، ثم يتباطأ التضخم بعد ذلك خلال العام القادم، ليسجل في المتوسط نحو 4.75 بالمئة في عام 2023، وأعلى قليلا من 3 بالمئة عام 2024.

كما قام الاحتياطي الأسترالي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 3 بالمئة هذا العام و1.5 بالمئة لعامي 2023 و2024.

وتوقع استمرار قوة سوق العمل، حيث كان التراجع الأخير بالتوظيف يعود إلى ملء أغلب الوظائف الشاغرة، حيث ظل معدل البطالة ثابتا عند أدنى مستوياته في نحو 50 عاما عند 3.5 بالمئة.